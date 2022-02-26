شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: ندعم "تكافل وكرامة" لدورها فى التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد أكبر داعم لمنظمات الاتحاد الأوروبي حول العالم، لإيمانه بضرورة حل المشكلات من خلال أصحاب المشكلة أكثر من يعرفوها وهم أصحابها.

ولفت رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر في كلمته صباح اليوم داخل اللقاء السنوى لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان، إلى إجراء حوار مع الحكومات لايجاد الحلول الكافيه لمنظمات للمجتمع المدني وتقديم كل الدعم والمساندة ، خاصة وأن هذا العام قي مصر يمثل منظمات المجتمع المدنى في مصر.





وأكد برجر عقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدنى قي محافظات اخرى ، من خلال خطة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار برجر إلي أن هذه الاستراتيجية وصدور القانون الجديد للجمعيات الاهليه واختيار للمجتمع المدني يأتي مع استراتيجة مصر لحقوق الانسان ليصبح كل ذلك بيئة داعمة ومؤيدة لحياة كريمة.

وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد انتهج المفاهيم الخمسة للتنمية المستدامة في دعمه للمجتمع المدني والمشروعات في مصر، وهم

الشعب والازدهار والرخاء والسلام والكوكب.





وأضاف أن الاتحاد سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا أن الاتحاد سيدعم مبادرة تكافل وكرامة التي أطلقتها الحكومة المصرية.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمنظمات المجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وهي ما تعد أحد أهم أسباب وجود بيئة داعمة لتحسين حقوق الإنسان، داعيا الي اطلاق الطاقات الكبيرة في الشباب والمرأة .