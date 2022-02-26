شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية فى موسكو: روسيا قيدت الرحلات الجوية فى 12 مطارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت السفارة السعودية في موسكو، المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية، إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت تقييد رحلات الطيران مؤقتاً في بعض المطارات في جنوب البلاد. وفق "عكاظ" .

وكشفت أن المطارات التي تم تقييد رحلاتها الجوية هي: روستوف (بلاتوف)، كراسنودار (باشكوفسكي)، أنابا (فيتيازيفو)، جيلينجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك، أوريول، كورسك، فورونيج، سيمفيروبول، مشيرة إلى أن التقييد سيستمر حتى 2 مارس القادم.

وفي السياق، كشفت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن تقييد الرحلات الجوية جاء نظرا لتفاقم الوضع في أوكرانيا، موضحة أن السلطات تشدد على عدم التوجه إلى المطارات سواء للمسافرين أو مستقبليهم، ودعت المطارات وشركات الطيران إلى توضيح جميع التغييرات التي تطرأ عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الاجتماعية.