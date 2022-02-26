شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: السماح للأطفال 7 سنوات باستخراج تصاريح دخول الحرمين لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن الأعمار المسموح لها باستخراج موعد تصريح ودخول الحرمين الشريفين، هي 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» ضمانا لسلامتهم.وفق "عكاظ".

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط لأداء العمرة لمن هم في داخل السعودية، إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» ويجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام «أبشر» مع اشتراط ظهور الحالة «محصن» في توكلنا.

وشددت «الحج والعمرة» على أن المدة التكرارية لأداء العمرة هي مرة واحدة كل 10 أيام، وحول ما إذا كانت هناك ترتيبات لتغييرها خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، أوضحت أنه في حال وجود أي تحديث فيما يخص المدة التكرارية سيتم الإعلان عنه في حينه.