شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 13 عاما من فصلهما.. السيامي المصري «حسن ومحمود»: نتمنى مقابلة خادم الحرمين وتقبيل يده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال التوأم السيامي المصري “حسن ومحمود” إننا نتمنى مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتقبيل يده، وذلك بعد أن تم فصلهما قبل 13 عاماً في المملكة.

وكان التوأم قد ظهرا في لقاء في برنامج يا هلا عبر قناة الإخبارية قائلين : تنمنى مقابلة ولي العهد والملك سلمان وأقول لهما أنتم أهلنا وبحبكم وأبوس على يد الملك سلمان.

وأوضحا أنهما أنهما احتفلا بيوم التأسيس مع الدكتور الجراح عبدالله الربيعة في مكتبه، وأعطى لهما لشماغ والعقال، اللذين ظهرا بهما في الصور المتداولة.

يذكر أن التوأم حسن ومحمود أجريت لهما عملية الفصل في عام 2009، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقد تم حينها من خلال العملية فصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض.