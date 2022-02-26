شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية الجديين في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية الجديين بجازان دون إصابات أو أضرار. وأضاف التحالف أن المحاولة العدائية متعمده وممنهجة لاستهداف المدنيين. وأوضح أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين. Related Posts:

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