عاجل / انخفاض ملحوظ .. الصحة تسجل هذا الرقم في الإصابات الجديدة بكورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (537) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة رحمه الله، إضافة إلى تسجيل (1085) حالة تعافي. وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (721,473) حالة ولله الحمد. Related Posts:

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