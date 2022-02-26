تعرف على علاقة الأعمال المنزلية بأمراض القلب لدى النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة حديثة أن القيام بالأعمال المنزلية البسيطة مثل غسل الأطباق والطهي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بين النساء.



وقال الباحثون في جامعة كاليفورنيا، بسان دييجو، إن النساء اللواتي حصلن على 4 ساعات على الأقل من هذه الحركة اليومية أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 43%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 30%، وخطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 62% مقارنة بالنساء اللائي سجلن أقل من ساعتين كل يوم.

وأضافوا: "إننا لا نسمي كثيراً من هذه الأنشطة تمريناً شاقاً، لكن قلبك لا يهتم بما نسميه، فهو يعرف متى يتحرك جسمك ويستجيب".

وأشاروا إلى أن حركة الحياة اليومية، مثل المشي وأشكال أخرى من التمارين الرياضية، تعمل على تحسين ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول، وتساعد في الحفاظ على وزن طبيعي، وكل ذلك سيعزز صحة القلب.

وتخلص الدراسة إلى أنه ليس الجري في الماراثون أو القيام بتمارين مكثفة هو السبيل الوحيد للحفاظ على صحة القلب، ولكن ربما تكون الأعمال المنزلية البسيطة هي كل ما تحتاجه.