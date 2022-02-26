دراسة: الأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم قد تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجدت دراسة بريطانية، نشرت في مجلة بي إم سي ميديسن، أن تناول كميات أقل من اللحوم أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



يعتقد العلماء أن اللحوم الحمراء تؤثر سلبًا على صحة ميكروبيوم الأمعاء، وهي البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي وتلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة.

نتيجة لذلك، توصي جمعية السرطان الأمريكية بالحد من تناول اللحوم الحمراء، أو لحوم البقر، واللحوم المصنعة كجزء من خطة النظام الغذائي المصممة لتحسين الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

خلال الدراسة، حلل الباحثون بيانات تشخيص النظام الغذائي والسرطان التي تم جمعها من أكثر من 472 ألف بالغ بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا يشاركون في مشروع البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية تحتوي على معلومات وراثية وصحية لـ 500 ألف شخص.

أبلغ المشاركون عن عدد المرات التي تناولوا فيها اللحوم والأسماك، وقام الباحثون بحساب معدل الإصابة بأمراض السرطان التي تطورت على مدى فترة 11 عامًا في المتوسط ، باستخدام السجلات الصحية.

قال الباحثون إن أكثر من نصف المشاركين بقليل، 52٪، أفادوا بتناول اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع، بينما أشار 44٪ منهم إلى أنهم تناولوها خمس مرات أو أقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، قال 2٪ إنهم أكلوا الأسماك، و 2٪ كانوا نباتيين.

وأظهرت البيانات أنه من بين جميع المشاركين، أصيب ما يقرب من 55000 أو 12٪ بالسرطان خلال فترة الدراسة. وقال الباحثون إن أولئك الذين تناولوا اللحوم خمس مرات أو أقل في الأسبوع كان لديهم خطر أقل بنسبة 9٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كان خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أقل بنسبة 20٪ بين الرجال الذين تناولوا الأسماك فقط و 31٪ أقل بين الرجال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا مقارنة بمن تناولوا اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.