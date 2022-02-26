أسباب لا يعرفها الكثيرون تسبب تدهور الذاكرة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقوم أدمغتنا بفرز وتخزين واسترداد الكثير من المعلومات، لذلك، فإن أي ثغرات مؤقتة في الذاكرة أمر طبيعي الحدوث، ولكن عندما تصبح هذه الثغرات منتظمة، فقد يكون ذلك مؤشراً على مشاكل خطيرة في الذاكرة.



فيما يلي مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى تدهور ذاكرتك دون أن تدري، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

التوتر أو القلق

الإجهاد المستمر أو القلق يمكن أن يجعل عقلك يشعر بالتعب مثل جسمك تماماً، ومن الممكن أن يؤثر على تركيزك وبالتالي تتعرض لفجوات مؤقتة في الذاكرة تزول عندما يزول التوتر أو القلق.

الاكتئاب

يرتبط الاكتئاب المزمن بالضعف الإدراكي، مما يجعل الأشخاص المصابين بهذه الحالة، يعانون أيضاً من ضعف في الذاكرة في الكثير من الأحيان.

نوعية النوم الرديئة

يمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً على ذاكرتك بشكل كبير، لذا ينصح بالحصول على كمية نوم كافية، لأن النوم يساعد على تنشيط عقولنا وزيادة اليقظة والتركيز.

الأدوية

يمكن أن تساهم بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو حبوب منع القلق بمشاكل في الذاكرة إذا تم تناولها بانتظام لفترة طويلة.

إصابات الرأس

يمكن أن تكون إصابة الرأس سببًا آخر لفقدان الذاكرة. يجب معالجة إصابة الرأس التي قد تحدث أثناء ممارسة الرياضة أو بسبب حادث، بشكل صحيح، لتفادي نتائجها الخطيرة على الذاكرة.