هكذا تعالج الانتفاخ والسعال وضغط الدم بالأعشاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير إن الأعشاب تتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنها غنية بالفيتامينات مثل فيتامين A وC وK.



وأوضحت ريستماير أن الأعشاب تزخر بالمعادن كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى المركبات النباتية الثانوية، التي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، كما أنها غنية بالزيوت العطرية، التي تعمل على فتح الشهية أو الشعور بالهدوء والاسترخاء.

وفيما يلي نظرة سريعة على أشهر الأعشاب وأبرز فوائدها الصحية..

- البقدونس: يحتوي على فيتامينات C وK والحديد ومادة البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين A، والذي يمتاز بتأثيره المضاد للأكسدة كما أنه يحفز بعض وظائف جهاز المناعة.

- الكزبرة: تحتوي على زيوت عطرية تحفز الشهية وتساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الشعور بالامتلاء وانتفاخ البطن وتقلصات الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على فيتامين C.

- الريحان: يحتوي على البيتا كاروتين، كما أنه غني بالمغنيسيوم والحديد. ويمتاز الريحان بتأثير منشط للشهية، ويساعد على خفض ضغط الدم، كما أنه يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.

- المريمية: تحتوي على مادة التانينات، التي تساعد على الهضم ومواجهة انتفاخ البطن، ويمكن أيضا أن تكون مضادة للتعرق. للمريمية أيضا تأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات.

- الشبت: يحتوي على مادة البيتا كاروتين وفيتامين Cوالكالسيوم والبوتاسيوم. وتساعد هذه العشبة على علاج انتفاخ البطن، كما أنها تدعم تجديد خلايا الجسم.

- الزعتر: يحتوي على الحديد والكالسيوم. ويمتاز الزعتر بتأثير مضاد للفيروسات وطارد للبلغم؛ لذا غالبا ما يُشرب كشاي لعلاج السعال والتهاب الحلق.