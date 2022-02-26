باحثون يكشفون أن الألم المزمن علامة على متلازمة غامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب الألم إن الفيبروميالجيا Fibromyalgia أو "متلازمة الألم العضلي الليفي المتفشي" حالة مرضية تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن بالجسم دون سبب واضح أو تغيرات ظاهرة للعيان.



وأوضحت الجمعية أن أسباب هذه الإصابة مجهولة ويرجح الأطباء أنها اختلال في معالجة الألم في الجسم بسبب العوامل الوراثية أو التغيرات الطارئة على الألياف العصبية أو الصدمات النفسية.

وأضافت الجمعية أن لها أعراض جسدية تتمثل في آلام العضلات، والمفاصل، والأوتار، والصداع، وآلام في المعدة، والإعياء،وصعوبة في التنفس، وأعراض نفسية مثل اضطرابات النوم، وصعوبة التركيز، وتقلب المزاج، والقلق والاكتئاب.

ورغم أنها بلا علاج، لكن يمكن تخفيف متاعبها بعلاج يشمل العلاج الدوائي بمضادات الاكتئاب ومضادات الاختلاج، والعلاجين الطبيعي والنفسي.