شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة حجوزات عمرة رمضان عبر تطبيق «توكلنا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح تطبيق «توكلنا» الإلكتروني، حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم، عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيراً، تحت مسمى «بوابة المناسك». وفق "سبق" .

وأصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين، البدء بحجز أوقات أداء العمرة والتي تضمنت 12 زمناً طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

يذكر أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك شهدت حجوزات مرتفعة منذ بدء إتاحة الحجوزات فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاماً خفيفاً مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك.