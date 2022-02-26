شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدخل موسوعة جينيس برفع أكبر علم على قمة جبلية بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت دولة الكويت اليوم السبت، موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية برفع أكبر علم للبلاد وتنصيبه على قمة جبلية بالتزامن مع الأعياد الوطنية.

وقال رئيس الفريق التطوعي الكويتي (KFlag) فؤاد قبازرد في تصريحات صحفية اليوم إنه تم رفع علم للكويت بحجم 2742 مترا مربعا وتنصيبه فوق اعلى جبال الوطن العربي (جبل شمس) بسلطنة عمان على ارتفاع 3028 مترا عن سطح البحر.

وأضاف أن الرقم القياسي العالمي برفع أكبر علم على جبال العالم هو تصنيف جديد تم تسجيله باسم دولة الكويت في موسوعة (جينيس) ليكون شاهدا على الترابط الاخوي مع سلطنة عمان ما اثمر عنه هذا النجاح بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأكد قبازرد أن هذا الانجاز يدل على الاصرار والعزيمة على تخليد اسم وطننا الغالي في هذا السجل العالمي ورفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولية.

واهدى قبازرد باسمه واسم أعضاء الفريق هذا الانجاز إلى امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والى الشعب الكويتي.

وأعرب عن الشكر الجزيل للبلاط السلطاني العماني والجهات الرسمية بالسلطنة على حسن استقبالهم وما قدموه من تسهيل للاجراءات.