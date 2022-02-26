الصحة الروسية تحذر المصابين بأمراض القلب من أخطار مرحلة ما بعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يواجه لاحقا نصف مَن أصابهم فيروس كورونا مشاكل متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.



أما الذين يعانون من الأمراض المزمنة من هذا النوع فيزداد لديهم خطر الوفاة. أعلن ذلك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية، حيث قال:" الجدير بالإشارة أن بين الأمراض التي تظهر في الفترة ما بعد "كوفيد" اضطرابات في نظم القلب، وأنواع من التهاب عضلة القلب، ومضاعفات مرتبطة بتجلط الدم. أما خطر الموت ضمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية فيزداد بمقدار 5 – 7 أضعاف.

وأوصى وزير الصحة كل من يشعر بإرهاق واضطرابات في عمل القلب وعدم تحمل المزيد من الضغط البدني باستشارة الطبيب من دون تأخير.

وأعاد وزير الصحة إلى الأذهان أن روسيا يوجد فيها فحص طبي متعمق بالنسبة للذين يعانون من متلازمة ما بعد "كوفيد".

يذكر أن وزير الصحة الروسي كان قد أفاد في وقت سابق بأن روسيا تغيرت فيها بروتوكولات علاج فيروس كورونا بسبب وجود خصوصيات لدى متحور "أوميكرون، إذ تبيّن بعد ظهور "اوميكرون" أن بعض الأدوية باتت أقل فاعلية.