شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تخفض تراكم الدهون "الخطير" في الجسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تُعرف الدهون الحشوية بأنها نوع من الدهون التي تتجمع حول منطقة الخصر. ونظرا لقربها من الأعضاء الداخلية، فإن هذا النوع من الدهون يوصف بأنه "خطير".



وبحسب الموقع الصحي WebMd، يمكن أن تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بمشاكل طبية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب وألزهايمر ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول.

ويشير خبراء الصحة: ​​"يعتقد الباحثون أن الدهون الحشوية تنتج المزيد من البروتينات التي تلهب أنسجة الجسم وأعضائه وتضيق الأوعية الدموية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ويسبب مشاكل أخرى".

وكما هو الحال مع معظم أنواع الدهون الأخرى في الجسم، فإن للطعام الذي نتناوله أهمية بالغة في محاولة التخلص من هذه الدهون "الخطيرة".

وهناك بعض المقايضات السهلة التي يمكنك إجراؤها كجزء من النظام الغذائي الصحي والمتوازن لتقليل خطر تراكم الدهون الحشوية، بينها:

أرز الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، ليس بالضرورة خيارا غير صحي - وهو بالتأكيد مفضل على الأرز الأبيض.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تعزيز فقدان الوزن، فجرب أرز القرنبيط بدلا من ذلك.

وكما يوحي الاسم، فإن هذا الأرز نباتي ومصنوع بالكامل من القرنبيط.

استبدل المايونيز كامل الدسم بالزبادي اليوناني

يمكن أن يكون المايونيز مفيدا في مكافحة الأطعمة الحارة، خاصةً عند مزجه مع بعض الصلصات. ومع ذلك، فإن هذا البهار غني بالدهون والسعرات الحرارية.

وتوصي أخصائية التغذية ومؤسس شركة Nourish، جين كلارك، باستخدام الزبادي اليوناني بدلا من ذلك، حيث أن هذا يمكن أن يخفض السعرات الحرارية التي يتم تناولها بما يصل إلى "الخمس" بنفس المقدار.

يستهلك الكثيرون رقائق البطاطس باعتبارها وجبة خفيفة، خاصة إذا كانوا يتوقون إلى تناول طعام مالح.

ولكن هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة مليئة بالدهون غير الصحية ومستويات عالية من الصوديوم.

وتعد المكسرات خيارا أفضل بكثير لأنها غنية بالبروتينات والدهون الصحية.

ونتيجة لذلك، يمكن لحفنة من المكسرات غير المملحة أن تبقيك ممتلئا لفترة أطول بينما تخفف من الرغبة الشديدة في الطعام.

ولكن يجب الحذر من تناول الكثير من المكسرات لأنها غنية بالسعرات الحرارية، ويجب ألا تتجاوز الحصة الواحدة لمعظم المكسرات ما يقارب الحفنة الصغيرة أو نحو ربع كوب معياري.

ويجب أن يتناسب هذا المقدار مع راحة اليد.

يشير الخبراء إلى أن استبدال اللحوم بالأسماك الزيتية ولو مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يحدث فرقا كبيرا لمحيط الخصر.

ويمكن أن تسبب اللحوم المصنعة التهابات، والتي يمكن أن تضيف طبقة من الدهون حول الجزء الأوسط من الجسم، وبدلا من ذلك، اختر الأسماك الزيتية، مثل السلمون، الغنية بأحماض أوميغا 3 الصحية للقلب.

ويحتوي السلمون على نسبة عالية من البروتين، ويمكن أن يساعد أيضا في تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.