مواد غذائية تساعد على تخفيض ضغط الدم.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة إيرينا إيشينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يجب استبعاد المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، من النظام الغذائي، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

وتقول، "المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، هي الأرز والحمضيات (البرتقال واليوسفي) والبطاطس والشوفان والبرغل والفواكه المجففة (المشمش المجفف والزبيب) والأسماك غير الدهنية، والحليب والزبادي واستخدام الزيت النباتي بدلا من الدهون الحيوانية، ويجب الامتناع عن تناول الزبدة والأطعمة الحادة والمتبلة والمالحة والأطعمة المعلبة والمعجنات والحلويات".

وتضيف، في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المقلية، في حين لرفع مستوى ضغط الدم المنخفض تنصح بتناول القهوة وعصير الرمان.

وتقول، "عند انخفاض مستوى ضغط الدم يساعد عصير العنب والشاي والشوكولاتة الداكنة والنبيذ الأحمر والملح والقرفة والعسل على رفعه".