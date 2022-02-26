شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون علامات سرطان البروستات "المتقدم" في الوركين أو الساقين أو القدمين! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن سرطان البروستات غالبا ما يكون له علامات قليلة واضحة في مراحله المبكرة.



ومع ذلك، يمكن أن تظهر علامات، وبعضها يشير إلى مرحلة أكثر تقدما من السرطان. وهناك عدد من عوامل الخطر، مثل العمر، وإذا كان عمرك أقل من 50 عاما، فإن خطر إصابتك بسرطان البروستات يكون منخفضا للغاية.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنه لا يوجد برنامج فحص وطني لسرطان البروستات لأننا لا نمتلك اختبارا موثوقا بدرجة كافية لاستخدامه. وتقول المؤسسة الخيرية إنه يجب عليك التحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقا بشأن الأعراض أو لاحظت أي تغييرات غير عادية أو مستمرة. وقد تكون العلامات خفية أو قد لا تظهر أعراض حتى المراحل المتأخرة.

وتعرف البروستات بأنها غدة، عادة ما تكون بحجم وشكل الجوز وتنمو أكبر مع تقدمك في السن، وفقا لسرطان البروستات في المملكة المتحدة.

وتقول مراكز علاج السرطان الأمريكية (CTCA) إن سرطان البروستات هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد.

وتوضح أنه بسبب قرب غدة البروستات من المثانة والإحليل، قد يصاحب سرطان البروستات مجموعة متنوعة من الأعراض البولية، خاصة في المراحل المبكرة.

وتقول: "بناء على حجمه وموقعه، قد يضغط الورم على مجرى البول ويضيقه، ما يعيق تدفق البول".

وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "لا يسبب سرطان البروستات عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب (مجرى البول)".

وتشمل بعض هذه العلامات، وفقا لـ CTCA، الشعور بالحرقان أو الألم أثناء التبول أو صعوبة التبول، أو صعوبة في البدء والتوقف أثناء التبول.

ويعاني الأشخاص الآخرون من حوافز أكثر تكرارا للتبول ليلا، وفقدان السيطرة على المثانة، وانخفاض تدفق الدم في البول.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "لا يسبب سرطان البروستات عادة أي أعراض. وتميل معظم سرطانات البروستات إلى الظهور في الجزء الخارجي من غدة البروستات. وهذا يعني أنه لإحداث أعراض، يجب أن يكون السرطان كبيرا بما يكفي للضغط على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج جسمك وهو أمر غير معتاد للغاية".

وتقول CTCA إن العلامات المحتملة الأخرى هي وجود دم في السائل المنوي أو ضعف الانتصاب أو القذف المؤلم. وهناك أيضا بعض أعراض سرطان البروستات "المتقدمة"، والتي تحدث بسبب انتشار السرطان من البروستات إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل العظام أو الغدد الليمفاوية.

وقد تشمل علامات سرطان البروستات النقيلي تورما في الساقين أو منطقة الحوض، أو خدرا أو ألما في الوركين أو الساقين أو القدمين أو ألما في العظام يستمر أو يؤدي إلى كسور.

ويضيف: "تتوفر مجموعة واسعة من خيارات العلاج لإدارة السرطان المتقدم. وتقتل هذه العلاجات الخلايا السرطانية، لكنها قد تساعد المرضى أيضا في إدارة الألم".

ويقول سرطان البروستات في المملكة المتحدة: "الألم مشكلة شائعة للرجال المصابين بسرطان البروستات المتقدم، على الرغم من أن بعض الرجال لا يعانون من أي ألم على الإطلاق.

ويمكن أن يسبب السرطان الألم في المناطق التي انتشر فيها. وإذا كنت تعاني من الألم، يمكن عادة تخفيفه أو تقليله بالعلاج والإدارة المناسبين. وقد تصاب بمشاكل في الأمعاء إذا انتشر سرطان البروستات في أمعائك، على الرغم من أن هذا ليس شائعا جدا.

وتقول أبحاث السرطان إن كل شخص تقريبا سينجو من مرض السرطان لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد تشخيصه، إذا كان في المرحلة الأولى.

وقد تخضع لمراقبة نشطة إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان البروستات مبكرا ولا يحتاج إلى علاج على الفور.