شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الليبية في كييف تعلن عن إجراءات إجلاء الليبيين في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الليبية في كييف اليوم السبت عن إجراءات إجلاء المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا.

وأكدت السفارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين خصصت أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، موضحة أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

وأضافت السفارة أنه بالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة "تشورت كيف"