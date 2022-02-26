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موقع تويتر يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

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أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الإعلانات في روسيا وأوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه يريد "ضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وألا تصرف الإعلانات الانتباه عنها".

 

وذكرت روسيا في وقت سابق أنها فرضت قيودا جزئية على فيسبوك ردا على فرضه حظرا على بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

 

ووجهت هيئة روسكومنادزور المنظمة للاتصالات الروسية اتهاما لشركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك بانتهاك "حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس" من خلال حجب صفحات من بينها صفحة وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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