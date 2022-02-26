قوات روسيا تصل إلى مطار عسكري بالقرب من كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يبدو أن القوات الروسية تحاول السيطرة على المطار العسكري في فاسيلكيف في عملية جوية جنوب العاصمة الأوكرانية كييف.



وقالت ناتاليا بالاسينوفيتش عمدة فاسيلكيف في تصريحات لوسائل إعلام أوكرانية الليلة الماضية "إن عدداً من الجنود الأوكرانيين قتلوا في اشباك عنيف"، وتابعت أنه تم إنزال الكثير من المظليين الروس.

وأضافت "لدينا ضحايا والعديد من الجرحى- 200 فرد للأسف"، وتقع القاعدة الجوية على بعد حوالي 40 كيلومتراً من وسط كييف.

يشار إلى أنه كان هناك محاولات مماثلة في عملية جوية للقوات الروسية على قاعدة هوستوميل الجوية شمال غرب كييف يوم الخميس، لكن الجيش الأوكراني صد الهجوم، وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط طائرة نقل روسية خلال قتال في فاسيلكيف.