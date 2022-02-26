متى يكون عقار "باراسيتامول" مؤذياً؟.. دراسة تُجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوجدت دراسة حديثة ارتباط المنتج الطبي باراسيتامول مع خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية ومشاكل أخرى خطيرة قد تؤدي إلى الموت.



وقال الأطباء إن الدراسة التي أجريت على 300 ألف مريض في المملكة المتحدة أظهرت ارتباط الملح الموجود في المستحضر بمشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم، بحسب موقه "أستراليا بالعربي"

وقارنت الخبراء بين 4500 مريض بضغط الدم يتناولون البارسيتامول الحاوي على الصوديوم مع 146.866 مريض بضغط الدم يتناولون الباراسيتامول بدون الصوديوم ما أفاد بزيادة نسبة الإصابة بالنوبات القلبية عند الفئة الأولى.

وبلغت نسبة الخطر والموت خلال العام 7.6% عند متناولي الباراسيتامول مع الصوديوم و6.1% عند الفئة الأخرى، كما كان الخطر متماثلاً عند من تناولوا المستحضر مع الصوديوم ولا يعانون من ضغط الدم.

وكانت أعمار المرضى الذين شاركوا في التجربة من 60 إلى 90 عاماً خضعوا للمراقبة، حيث تبيّن أن نسبة الخطر عند النساء منهم أعلى من الرجال.

لا تحوي جميع عقاقير باراسيتامول على الصوديوم، لكن تلك الحاوية عليه حازت شعبية كبيرة لسرعة مفعولها، ويشتريها السكان من دون وصفات طبية.