شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص سقط بمنحدر جبلي في الداير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، تم مباشرة حادث سقوط شخص في منحدر جبلي بالداير.

وأوضحت أن مدني الداير تمكن من إنقاذ شخص سقط في منحدر بجبل الجوة، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا وثقت عمليات الإنقاذ.