شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الموجة الخامسة من كورونا مرت بسلام ودخلنا المنحى التنازلى للإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على المرابط، أن الموجة الخامسة من فيروس "كورونا" مرت بسلام، موضحًا أن بلاده دخلت المنحى التنازلى لعدد الإصابات اليومية ونسبة التحاليل الإيجابية ونسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجى، وقال المرابط - فى تصريحات صحفية، خلال افتتاح قسم الطب النفسى العام بمستشفى الرازى بمنوبة، إن تحسن مؤشرات الوضع الوبائى لفيروس كورونا، يعود بالأساس إلى إقبال التونسيين على التلقيح ووعيهم بضرورة الوقاية، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح بلغ أكثر من 6 ملايين و300 ألف شخص، وأكثر من مليون و100 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة، مطالبًا بمواصلة الإقبال على التلقيح واليقظة والتقيد بالإجراءات الوقائية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت تونس، أنها تتابع التطور السريع للأحداث فى أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر فى المنطقة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تسوية أى نزاع بالطرق السلمية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان أمس الجمعة - أن تونس من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفض النزاعات بين الدول، تهيب المجموعة الدولية لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

و يواصل الجيش الروسى لليوم الثانى، عملياته فى أوكرانيا ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة، قائلا: سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة فى أيد الجيش الأوكرانى .

وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى الروسى: "نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

فيما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن عدم وجود رد قوى على روسيا سيؤدى لتصاعد التهديد فى أوروبا، متابعا: "المستقبل الأمنى لأوروبا يتحدد فى أوكرانيا".