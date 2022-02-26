شكرا لقرائتكم خبر عن “الناتو” يفعل “قوة الرد” لأول مرة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مساء الجمعة، تفعيل «قوة الرد» التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي؛ ردًا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووجه القائد الأعلى للحلف الجنرال تود ولترز أوامره بتنشيط القوة متعددة الجنسيات المكونة من قوات برية وجوية وبحرية وقوات العمليات الخاصة من الحلفاء، والتي يمكن أن تنتشر بسرعة لدعم “الناتو”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن”.
كانت واشنطن قد أكدت أن القوات الأمريكية ستنتشر في أوروبا الشرقية لدعم دول “الناتو”؛ لكنها لن تقاتل في أوكرانيا.
ولا يعني تفعيل قوات الرد أن أي قوات أمريكية أو أخرى تابعة لـ”الناتو” ستدخل أوكرانيا، حيث أنها ليست عضوا في الحلف.
وقال ولترز في بيان: “هذه لحظة تاريخية والمرة الأولى التي يستخدم فيها الحلف قوات الجهوزية العالية هذه في دور الردع والدفاع. إنها تمثل قوة قتالية مرنة وذات مصداقية يمكن توظيفها بطرق متعددة، ونحن نستخدم خفة حركتها المتأصلة بشكل كامل”.
ولم تنتشر القوة بعد لكنها في حالة تأهب. ويذكر أن قوة الرد تتكون من 40 ألف جندي، لكن المسؤولين في الحلف لم يذكروا عدد القوات المقرر تنشيطها.
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