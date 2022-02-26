شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة يديرون موقعًا للمسروقات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن فرق شعبة دوريات الشرطة ضبطت موقعًا في الرياض، لاستقبال وتصريف المسروقات من أسلاك نحاسية وقواطع كهربائية.

وأوضح أنه تم القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة يديرون موقع المسروقات، ثلاثة منهم ينتمون إلى الجنسية الأفغانية، وإثنين من الجنسية الباكستانية ثبت أنهم متطورطون في عدة سرقات عبر هذا الموقع.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.