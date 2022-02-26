شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يشن هجومًا على مواقع ميليشيا الحوثى شرق تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الجيش اليمنى، هجومًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى مديرية صالة بالجبهة الشرقية لمدينة تعز.

ونقلت وكالة الأبناء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر ميدانى قوله إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا، وتدمير عربات لها.

الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثى أقدمت على قصف أحياء سكنية فى مديرية صالة، وأخرى شمال المدينة بقذائف المدفعية والدبابات، مما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين.

فيما أحبطت قوات الجيش اليمني، عملية تقدم لميليشيا الحوثى على عدد من التباب فى جبهة آل ثابت شمال غربى محافظة صعدة.

وقال قائد ألوية صقور اليمن العميد القطريفى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن عناصر الميليشيا حاولت التسلل إلى تباب (الوحش، والخيّال) الاستراتيجيتين المطلتين على سوق آل ثابت المركزي، مشيرًا إلى أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد مدفعى من تحالف دعم الشرعية، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا.

وأضاف أن مدفعية الجيش والتحالف العربى استهدفت بشكل دقيق تعزيزات ميليشيا الحوثى وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتها.