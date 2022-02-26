شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو الأطراف المعنية لتسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس، أنها تتابع التطور السريع للأحداث فى أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر فى المنطقة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تسوية أى نزاع بالطرق السلمية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان اليوم الجمعة - أن تونس من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفض النزاعات بين الدول، تهيب المجموعة الدولية لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

و يواصل الجيش الروسى لليوم الثانى، عملياته فى أوكرانيا ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة، قائلا: سيكون من السهل الاتفاق إن كانت السلطة فى أيد الجيش الأوكرانى .

وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى الروسى: "نثمن ما تقوم به قوات الجيش الروسى.. وأدعو القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

فيما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن عدم وجود رد قوى على روسيا سيؤدى لتصاعد التهديد فى أوروبا، متابعا: "المستقبل الأمنى لأوروبا يتحدد فى أوكرانيا".