شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يدمر مقرًا لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقي، بعثور قوة من الفرقة الأولى من الجيش العراقى على مقر لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابى وتدميره فى محافظة ديالى.

وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الجمعة - أنه "حسب توجيهات قائد الفرقة الأولى وردت معلومات من مصادرنا تفيد بوجود مقر تابع لعصابات داعش الإرهابية فى منطقة حقول المرادية فى محافظة ديالى".

وأضاف أنه على الفور قامت قوة من الأمن بتفتيش المكان وتم العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع تم معالجتها من قبل الجهد الهندسى و4 صواريخ قاذفة.