شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القبض على مواطن حاول الهرب من دورية أمنية بمساعدة آخر في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الجوف ، من القبض على مواطنين حاول أحدهما الهروب من دورية أمنية بمساعدة الآخر.
وأوضحت أن إحدى الدوريات الأمنية استوقفت مواطنا بسكاكا بأحد الأماكن العامة، غير أنه حاول الهرب بمساعدة آخر كان برفقته.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوفين وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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