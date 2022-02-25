شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة في الصدارة عربيًّا لمؤشر براءات الاختراع .. وهذا ترتيبها عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إنجاز عربي وعالمي جديد، احتلت المملكة المرتبة الأولى عربيًا، والـ 25 عالمياً، في مؤشر براءات الاختراع.

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تم تسجيل 277500 براءة اختراع دولية في عام 2021. ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 0.9% عن عام 2020 ويمثل العام الثاني عشر على التوالي من النمو، وفقاً لما ذكره تقرير ” Oxford Business Group”، بحسب العربية نت.

من جهة أخرى احتلت البرازيل (المرتبة 27) وجنوب إفريقيا (المرتبة 35) وتشيلي (المرتبة 36) والمكسيك (المرتبة 37) وتايلاند (المرتبة 38).

وتعد المملكة مثالًا جيدًا، فيما يتعلق بالدول التي يعمل فيها التعليم العالي في إطار علاقة تكافلية متطورة مع الأعمال التجارية.

وفي أحدث تصنيف يغطي عام 2020، احتلت الجامعات السعودية مكانة بارزة، مما وضع المملكة كأحد الاقتصادات الناشئة الرائدة في القائمة. إذ احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 14 عالميًا، مما يجعلها ثاني أعلى جامعة من حيث التصنيف خارج الولايات المتحدة، بعد جامعة تسينغهوا الصينية (9).

فيما احلت جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 33. ومن بين 71 براءة اختراع مُنحت، كانت 27 في قطاع الرعاية الصحية، و22 في الصناعات التنموية، و18 في تنمية الموارد الطبيعية، و4 في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.