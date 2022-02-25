شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقتل 29 عنصرًا من ميليشيا الشباب فى إقليم شبيلى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل الجيش الصومالى، اليوم الجمعة، 29 عنصرًا من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية جرت بضواحى منطقة بريرى التابعة لإقليم شبيلى السفلى.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الجيش تلقت معلومات تفيد بأن عناصر ميليشيا الشباب يخططون لشن هجوم على فى منطقة بريري، ونجحت فى التصدى للهجوم.

ويوم الاثنين الماضى، تمكنت قوات الجيش الصومالي، من طرد مليشيات الشباب الإرهابية، من المناطق القريبة من مدينة جنالى التابعة لإقليم شبيلى السفلى.

ونجح الجيش فى استعادة السيطرة على كل من قرى بولو أروندى ، وملبلى ، وسيغالى ، وبوسلى ، وداود ، وبيرها باي.

ودمر الجيش الوطنى فى العملية منشآت، بما فى ذلك محكمة السلام التابعة لمليشيات الشباب الإرهابية فى محافظة شبيلى السفلى، حيث قدم المساعدة للفلاحين الذين تم نهب مزارعهم وحرق آخرين.