شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطن يفتح النار على فلسطينيين اثنين بالقدس بعد حادث سير غير مقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق مُستوطن الرصاص عليهما بشكل مباشر، عقب حادث سير غير مقصود قرب حاجز "حزما" العسكرى شمال شرقى القدس المُحتلة.

وقالت مصادر بالقدس إن المُصابين شقيقيان فى الثلاثينيات من عمرهما وهما من سكان مخيم شعفاط وكان معهما طفل فى السيارة عندما وقع تصادم بين سيارتهما وسيارة المستوطن الذى نزل من سيارته وأطلق النار عليهما، ليصيب أحدهما فى البطن، والآخر فى القدم.

وأوضحت المصادر أنه تم نقلهما إلى مُستشفى بالقدس المُحتلة ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.