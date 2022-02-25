شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تنفى شائعات عن تغييرات فى صفوف قيادات الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبدالله، شائعات عن حدوث تغييرات فى صفوف قيادات الجيش.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية- عبر إذاعة القوات المسلحة، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني، وأن ما يتداول من شائعات هدفها زعزعة الثقة بين الشعب ومنظومته المسلحة، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا".

ودعا الشعب السودانى إلى عدم الرضوخ للشائعات؛ لأنها تأتى من جهات لا يهمها الوطن ولا المواطن، وتنطلق من أصوات تسعى لضرب وحدة البلاد وأمنها عبر زعزعة الثقة بين القوات المسلحة والشعب.

وأضاف أن القوات المسلحة كانت وستظل وفية لشعبها تضطلع بدورها فى حفظ أمن واستقرار السودان حتى تأتى حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات نزيهة.

وشدد على أن الجيش متماسك ومجتمع تحت قيادة قومية واحدة، وأن القوات المسلحة تأسست على مفهوم القومية.