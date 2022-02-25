شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اشتباكات مع الاحتلال بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي، وبقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب وشرقى محافظة نابلس الواقعة بشمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - فى بيان صحفى اليوم - إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة جراء المواجهات الأسبوعية الاعتيادية فى قرية بيت دجن شرقًا، وبلدة بيتا جنوبًا.

وأضافت أن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عشرة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتعرض خمسة للسقوط، وعولجوا جميعًا ميدانيًا فى بيت دجن، فيما أصيب مواطن إثر سقوطه فى جبل صبيح فى بيتا.

وفى قريوت جنوبًا، قال ناشط إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال والمستوطنين.