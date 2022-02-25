شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تطبيق البروتوكول الصحى الجديد للسياحة اعتبارًا من أول مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة التونسية، بدء تطبيق البروتوكول الصحى الجديد للسياحة من أول مارس المقبل، والزام كافة المؤسسات والمنشآت السياحية به للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة السياحة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه سيتم فى أول مارس رفع طاقة الاستيعاب إلى 100% للاماكن المفتوحة، ورفع طاقة الاستيعاب إلى 75% للأماكن المغلقة مع ضرورة إظهار جواز التلقيح وارتداء الكمامة وتهوية الأماكن، ورفع طاقة الاستيعاب إلى 100% للنقل السياحي.

وأضافت أنه من بداية أبريل المقبل سيتم رفع طاقة الاستيعاب إلى 100% للاماكن المغلقة مع تشديد إظهار جواز التلقيح لدخول المؤسسات والمنشآت السياحية والالتزام بارتداء الكمامة وتهوية الأماكن، والحرص على تكثيف عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة لكافة العاملين بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية، حيث يتم تطبيق البروتوكول الصحى حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا.