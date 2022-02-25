شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر السماح بمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، السماح بمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين.

وقال المتحث باسم الوزارة أحمد الصحاف- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن الوزارة خولت القائم بالأعمال العراقى منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم، منوها بالتنسيق مع عميد الجالية العراقية فى أوكرانيا عدنان الكاظمي، موضحا أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يريدون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ 76 طالبا.

وأضاف الصحاف أن الوزارة طالبت سفارات العراق فى روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا، بفتح خطوط ساخنة؛ لتلقى الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا، لتقديم الخدمة لهم.

فى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم، بمقتل مدنى إثر هجوم شنته عصابات تنظيم داعش فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال المصدر- فى تصريح، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية: إن "مسلحين من داعش هاجموا منطقة بالقرب من محطة تعبئة وقود طيبة 40كم شرق قضاء الرطبة بالرمى المباشر مستهدفين السيارات المدنية المارة على الخط الدولى السريع ونقاط المرابطة التابعة للجيش".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني، حيث تم نقل جثته وإجراء عملية تفتيش فى المنطقة؛ بحثا عن العناصر المهاجمة.