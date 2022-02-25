شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد”: توقعات بتقلبات جوية في رمضان.. وهذا موعد انتهاء فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن بداية شهر مارس انتهاء فصل الشتاء أرصاديا، وإن شهر رمضان المقبل سيشهد تقلبات جوية – بمشيئة الله- .
وأضاف أن تقارير المركز أشارت إلى نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة اليوم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أن هناك فرصة لهطول الأمطار على عدد من المناطق تشمل الرياض، والمنطقة الشمالية ، والمنطقة الشرقية، فيما ستتراوح درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.
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