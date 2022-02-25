شكرا لقرائتكم خبر عن تيتانيك السعودية.. العثور على حطام سفينة غارقة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة التراث السعودية العثور على مئات من القطع الأثرية كانت جزءًا من حمولة سفينة غارقة عثر عليها قبالة سواحل حقل، وفقًا لتقرير RT.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" أن فريقًا من 5 غواصين سعوديين، ضمن بعثة سبر الآثار الغارقة، نجح بالكشف عن الآثار المغمورة في مياه البحر الأحمر.

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أن السفينة ربما تعرضت إلى حادث اصطدام بجبل من الشعاب المرجانية، أدت إلى تناثر أجزائها وسقوط حمولتها.

وأشارت الهيئة إلى أن ستعمل بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية على دراسة الموقع والتعرف على حجم البقايا الأثرية وتاريخها، والتحقق من وجود بقايا لها في الموقع.