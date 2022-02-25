شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة فى حى "الشيخ جراح" بالقدس تضامُنًا مع سكانه ضد الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرة فى حى "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة، تضامنا مع سكانه، ردد خلالها المشاركون هتّافات منددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلى وتدعو إلى مساندة أهال الحى ودعم صمودهم.

وأكد أهالى الحي، فى بيان مشترك، ثباتهم فى منازلهم وأراضيهم، ووجهوا رسالة إلى الاحتلال بأن المقدسيين الذين انتصروا مرارًا وتكرارًا خلال السنوات السابقة، لن يتوانوا عن الدفاع عن الحى وعن مدينة القدس عامة.

كان أهالى الشيخ جراح وجهوا الدعوة إلى إقامة صلاة "جمعة الغضب" فوق أراضيهم وتكثيف الرباط فيها، إسنادا للعائلات المهددة بالتهجير والإخلاء القسري، وللتصدى للمستوطنين الذين يواصلون اقتحام الحى واستفزاز الأهالى بحماية قوات الاحتلال.

ويخيم التوتر على أهل حى الشيخ جراح للأسبوع الثانى على التوالي، عقب إقامة عضو كنيست الاحتلال المُتطرف إيتمار بن جفير لمكتب له فى أرض عائلة سالم، وسط حصار احتلالى على أهالى الحى والمُتضامنين معهم.