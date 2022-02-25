شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة في روسيا للمواطنين بشأن الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نوهت سفارة المملكة في روسيا ، اليوم الجمعة، على المواطنين الزائرين والمقيمين فيها أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتًا.
وأوضحت السفارة أن التعليق في بعض المطارات جنوب روسيا ويستمر حتى 2 مارس القادم.
وأكدت أن المطارات التي تشمل التعليق هي: روستوف (بلاتوف)، كراسنودار (باشكوفسكي)، أنابا (فيتيازيفو)، جيلينجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك، أوريول، كورسك، فورونيج، سيمفيروبول.
٢/١ تود سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو تنبيه المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتًا في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس— Посольство КСА в России السفارة في روسيا الاتحادية (@KSAembassy_RUS) February 25, 2022
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