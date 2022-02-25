شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه سكان القصيم: أمطار وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة منطقة (الأسياح ـ البدائع ـ البكيرية ـ الرس ـ الفوارة ـ المذنب ـ بريدة ـ رياض الخبراء ـ عقلة ـ الصقور ـ عنيزة ـ عيون الجواء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.