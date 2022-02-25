شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: بيروت تفتح أبوابها للجميع خاصة للأشقاء العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون مجلس الوزراء العرب الذين التقاهم اليوم فى قصر بعبدا ، قائلا: "بيروت تفتح ابوابها للجميع، وبخاصة للأشقاء العرب"، وشدد على "رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول"، وفق بيان لرئاسة لبنان.

أضاف عون، "أتمنى للوفد لنجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من أجل إعلاء روحية القانون واستقلاليته، وأن يساهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطرا في بعض الأحيان بين الاشقاء العرب ومنعها من التطور إلى ما لا يرغب به أحد".



وأشاد بالجهد الذي يقوم به مجلس وزراء العدل العرب لتعزيز البحث العلمي"، وأثنى على "اختيار بيروت، ام الشرائع، مكانا لإقامة الحفل التكريمي وهي التي تحتضن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية"، مؤكدا أن "هذا الحدث دليل جديد على الأيمان بلبنان من قبل اشقائه، بقدرته على تجاوز الصعوبات التي تعترض طريقه، كما فعل طوال تاريخه القديم والمعاصر".



من جهة اخرى، أرسل برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة ذكرى التأسيس للمملكة.