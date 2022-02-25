شكرا لقرائتكم خبر عن أب بتونس يحرق طفله بمعدن ساخن لغيابه عن المدرسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة فى تونس أب مصنف لدى الوحدات الأمنية بولاية قفصة بأنه متشدد دينيا، وذلك بسبب تعمده تعذيب ابنه البالغ من العمر تسع سنوات بطريقة بشعة (ضرب بخرطوم وحرق بمعدن ساخن ) بعد أن تغيب عن الدروس. وفق إذاعة موزاييك.



وتفيد أبحاث فرقة "مناهضة العنف ضد المرأة والطفل" بمنطقة الأمن الوطنى بقفصة فى تونس أن الطفل تم نقله إلى مستشفى الحسين بوزيان بقفصة وهو فى حالة ضرر مادى،كما فتح مندوب حماية الطفولة بحثا إداريا فى الواقعة.