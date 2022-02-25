المغرب يؤكد: تأثير الحرب فى أوكرانيا على الأسعار سيصبح حتميا

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن “السفارة المغربية فى كييف والدبلوماسيون المغاربة فى أوكرانيا يمارسون عملهم ويتابعون الوضع عن كثب”، كاشفا أن هناك 28 دبلوماسيا مغربيا فى أوكرانيا، والسفارة تمارس عملها بشكل دورى وتتلقى اتصالات المغاربة. وفق"الخبر" المغربية.

وأبرز بايتاس، أن سفارة المملكة كانت قد أطلقت فى وقت سابق توصية لجميع الطلبة من أجل مغادرة أوكرانيا، وخصصت أرقاما هاتفية لاستقبال طلبات المغاربة المقيمين فى هذا البلد الأوروبى والأسئلة الشائعة، مؤكدا أن مجموعة من الطلبة غادروا أوكرانيا إما عن طريق الناقلين الوطنيين الذين نظموا رحلات خاصة لفائدتهم أو عبر مطارات أخرى، عقب دعوة السفارة المغربية فى كييف الجالية المغربية إلى مغادرة أوكرانيا.

أما بخصوص تأثير التدخل الروسى الأخير فى أوكرانيا، على الاقتصاد الوطنى، أكد بايتاس، أن التأثير حتمى على الأسعار، والدليل هو ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ.

ولفت مصطفى بايتاس، أن وضعية وتموين السوق الوطنى لن يشهدا أى تغيير، قائلا: أن “الجهود الذى قامت به السلطات المغربية فى يناير الماضى كانت مثمرة فى ما يتعلق باستيراد القمح اللين، حيث تم دعم هذه المادة بما يقرب 60 مليار درهم، كما أن المخزون الوطنى من القمح اللين معزز ولا خوف عليه”، كاشفا أن “الحكومة ستتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية”.