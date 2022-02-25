الكويت تحتفل بعيدها الوطنى فى أجواء كرنفالية

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع الكويت اليوم أجواء كرنفالية احتفالا بالأعياد الوطنية إذ ازدحمت الساحات بالعائلات والأطفال الذين ارتدوا ألوان علم الكويت تعبيرا عن فرحتهم بالمناسبة، وعبر الكثير من المواطنين والمقيمين عن فرحتهم بالمشاركة فى الاحتفالات. وفق"القبس".

انطلقت عروض الفرقة الموسيقية على شارع الخليج العربى وسط مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين احتفالًا بالأعياد الوطنية.

وعبر كثير من الأسر عن فرحتهم بالأجواء كما أشادوا بالعروض التى تقدمها الفرقة الموسيقية، كما وحرصت دوريات الشرطة على تنظيم حركة السير والتسهيل على المحتفلين وتقديم الخدمات لهم.