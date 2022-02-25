شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يتوجه إلي الإمارات لإجراء مباحثات مع ولي عهد أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الزيارة ستشهد مباحثات بين العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

كما يتسلم العاهل الأردني والملكة رانيا جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2022.

وأعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في وقت سابق اليوم، اختيار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى جانب مؤسسة المعرفة والحرية "فوكال" المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي لتكريمهم بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، تقديرا لجهودهم المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي ودعما للمحافظة على استمرارية هذه الجهود من أجل الكرامة الإنسانية والتسامح.