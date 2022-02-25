شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت ببغداد يستنكر تغريدات رجل دين عراقي أساء لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سفارة الكويت فى العاصمة العراقية بغداد، عن استيائها ورفضها القاطع، لتغريدات نشرها رجل الدين العراقى إياد جمال الدين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لما تحمله من إساءة لدولة الكويت، وفق"كونا" .

أكدت السفارة أن تلك التغريدات حملت عباراتمسيئة للكويت قيادة وشعبا ، وقالت السفارة فى بيان لها:" ندعو السلطات العراقية للجم تلك الأصوات النشاز التى تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التى تربط العراق والكويت " .