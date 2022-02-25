شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وسانت كيتس ونيفيز يوقعان إعلانا مشتركا لاقامة علاقات دبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت حكومة جمهورية السودان وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيز يوم أمس في بنيويورك على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه وقّع على البيان المشترك من جانب حكومة السودان المستشار عمار محمد محمود، القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعن حكومة سانت كيتس ونيفيز مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إيان ماكدونالد ليبورد.

ويأتي توقيع البيان المشترك رغبة من البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف مجالات، وذلك على أساس مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، وقعت حكومتا البلدين على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الدولتين، وهي اتفاقية ستتيح لمواطني البلدين إمكانية السفر إلى البلد الآخر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.

ويُعد التوقيع على الاتفاقتين خطوة إيجابية في سبيل توسيع نطاق العلاقات الخارجية والدبلوماسية للسودان وانفتاحها على دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

يذكر أن السودان وسانت كيتس ونيفيز تجمعهما مصالح مشتركة في أُطر متعددة الأطراف هي الأمم المتحدة، حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 والصين.