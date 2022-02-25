شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لأوكرانيين يختبئون من القصف داخل محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت صور نشرتها وكالتا "رويترز"، و"فرانس برس"، مئات المواطنين الأوكرانيين، اتخذوا من محطات المترو ملاجئ، تحسبا للضربات الروسية المباغتة، وتظهر الصور عائلات أوكرانية كاملة وهي تحاول العثور على مأوى في محطات المترو، ومعها حقائب صغيرة وهواتف محمولة فقط.

ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أزمة إنسانية كبرى لها تداعيات كارثية في أوكرانيا، قائلا: "باسم الإنسانية، لا تسمحوا ببدء ما يمكن أن يكون أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية القرن، داعيا روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار ولاستعادة سيادة القانون. لقد حان الوقت لاستئناف مسار الحوار والمفاوضات.



أوكرانيون داخل إحدى محطات المترو

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لوقف الحرب التي أعلنها في شرق أوكرانيا، وشنت روسيا هجوما برا وجوا وبحرا يوم الخميس بعد إعلان الرئيس بوتن عن عملية عسكرية خاصة، وفر ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات.



أوكرانية تصطحب كلبها بإحدى محطات المترو

ومن جهة أخرى، في الوقت الذي فر فيه عدد كبير من سكان العاصمة البالغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة بحثا عن الأمان النسبي في غرب أوكرانيا، فإن آخرين وقفوا في طوابير طويلة في محاولة منهم لسحب أموالهم من البنوك أو تحزين السلع الأساسية.



طفل داخل محطة مترو طفل داخل محطة مترو

ونقل عن شهود عيان قولهم إن حركة المرور توقفت على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة لفيف الغربية البعيدة عن المناطق التي قد تتعرض للهجوم. وقال الشهود إن طوابير السيارات امتدت لعشرات الكيلومترات.

أوكرانيون يفترشون الأرض بإحدى محطات المترو