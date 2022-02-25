شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على صواريخ ومواد متفجرة خلال عمليات تفتيش بسامراء وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون ومواد متفجرة خلال عمليات تفتيش فى سامراء وكركوك.

وذكرت القيادة فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت، عملية استباقية لتفتيش منطقة الضلوعية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون، أسفرت العملية عن العثور على سلاح قاذفة RBG7 و3 صواريخ كاتيوشا، مقبض إطلاق صواريخ،7 قنابر هاون مختلفة الأنواع، صاروخ نمساوي، بطارية تفجير مع مسطرة تفجير، قاعدة إطلاق صاروخ كاتيوشا".

يذكر أن العراق أعلن مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم قياديان بضربة جوية فى محافظة كركوك شمالى البلاد، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية بغطاء جوى من القوة الجوية العراقية استهدفت وكرين للإرهابيين يتواجد فيهما 5 عناصر من داعـش فى قضاء الدبس ناحية "قوشقاية" بكركوك وذلك بناء على توجيهات لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى.